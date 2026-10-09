Piloto morre após queda de avião em pátio de manutenção do metrô de BH

O acidente ocorreu por volta das 11h15 desta sexta-feira (9) no Bairro São Gabriel.

O monomotor era um modelo da Embraer EMB-711ST, com matrícula PT-VHE. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave saiu do Aeroporto de Pampulha e faria um pouso em Juatuba (MG), antes de retornar para o mesmo local.

Segundo informações do Registro Aeronáutico Brasileiro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião tinha capacidade para quatro pessoas e estava em situação regular.

A concessionária Metrô BH, responsável pela operação do sistema metroviário de Belo Horizonte, ainda não se manifestou sobre o acidente.