Unidade da Funai é alvo de ataque em terra indígena no Paraná

Um prédio da Unidade Técnica Local (UTL) da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) em São Jerônimo da Serra, no Paraná, foi alvo de ataques na noite de quinta-feira (8), segundo informações divulgadas pela fundação e pelo Ministério dos Povos Indígenas, que denunciaram o uso de artefatos explosivos na agressão.

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O texto divulgado com imagens nas redes sociais descreve que parte da entrada do edifício foi depredada pelo ataque e acrescenta que não houve feridos. Fotos e vídeo mostram janelas quebradas e vidro no chão.

Os órgãos informam que a UTL registrou boletim de ocorrência. Além disso,

e os responsáveis por esse ato criminoso sejam identificados e punidos na forma da lei.

O Estado brasileiro não se intimidará diante de tentativas de coação, não aceitará qualquer tipo de violência e continuará firme no cumprimento de seu dever constitucional de garantir e proteger os direitos fundamentais dos povos indígenas, afirmam o ministério e a Funai.