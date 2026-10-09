Unidade da Funai é alvo de ataque em terra indígena no Paraná

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O texto divulgado com imagens nas redes sociais descreve que parte da entrada do edifício foi depredada pelo ataque e acrescenta que não houve feridos. Fotos e vídeo mostram janelas quebradas e vidro no chão.
Os órgãos informam que a UTL registrou boletim de ocorrência. Além disso,foram acionadas a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para que o ataque seja rigorosamente apurado
e os responsáveis por esse ato criminoso sejam identificados e punidos na forma da lei.
O Estado brasileiro não se intimidará diante de tentativas de coação, não aceitará qualquer tipo de violência e continuará firme no cumprimento de seu dever constitucional de garantir e proteger os direitos fundamentais dos povos indígenas, afirmam o ministério e a Funai.
Em vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais, a presidenta da Funai, Lucia Alberta Baré, mostrou indignação com o grau de violência do ato.
"É inadmissível a depredação de um prédio público por extremistas que são contra os direitos dos povos indígenas, contra demarcações de terras indígenas", declarou ela.
Apesar de não ter ferido ninguém, o ataque deixou todo mundo muito assustado", relatou a presidenta da fundação.
"Não queremos violência, não queremos ameaça aos nossos servidores".