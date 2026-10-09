Bombeiros controlam incêndio em área de mata na UnB

De acordo com o coordenador de logística do Prevfogo (ligado ao Ibama), Marcos Rocha, ainda não era possível identificar a causa do incêndio na área de Cerrado.
Rocha informou, no entanto, que o clima quente e seco, e o vento fizeram os focos se espalharem. Ele acrescentou que foi possível proteger a área patrimonial da Faculdade de Educação Física e do Centro Olímpico, que ficam próximo à mata.
A secura do tempo pode fazer com que alguma fagulha espalhe o fogo. Como está muito seco e havia um vento os focos se espalharam rapidamente, explicou.
Para debelar as chamas, as equipes, chegaram a puxar água da piscina do Centro Olímpico.
Os bombeiros militares atuaram com drones para combater toda a extensão do incêndio, próximo a uma avenida de grande circulação na Asa Norte, a L4. Inclusive a sede do Prevfogo fica nesta via.
Atividades suspensasA chefe do Centro Olímpico, professora Marisete Safons, suspendeu todas as atividades no espaço durante esta tarde.
Nós retiramos todas as crianças que estavam aqui no parque aquático para fazer atividades e cancelamos as atividades acadêmicas."
Ela testemunha que, neste ano, foi o primeiro incêndio na região: Nós escutamos os estalos do fogo e já acionamos os bombeiros que agiram rapidamente