Edson Fachin manda PF investigar ameaças contra Flávio Dino

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A medida foi tomada após Dino postar em suas redes sociais mensagens nas quais foi ameaçado de morte. As ameaças também foram direcionadas a outros ministros do STF.
O tribunal está atento à segurança de seus ministros e manterá a articulação com os órgãos competentes para garantir a proteção dos membros da Corte, informou o STF.Na postagem publicada nas redes sociais, Flávio Dino disse que não vai alterar sua atuação profissional diante das ameaças.
Se um juiz passar a ter medo de decidir um processo, à vista do suposto risco de sofrer perseguições pessoais, não existe mais Poder Judiciário. Nem Constituição, afirmou.