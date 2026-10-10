Acidente na BR-393, no RJ, deixa cinco mortos e nove feridos

Nove pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas a unidades hospitalares. Uma criança de oito anos e uma mulher foram levadas pelos bombeiros para o Hospital Maria de Nazaré, em Barra do Piraí. As demais foram encaminhadas à Santa Casa, no mesmo município. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão tombou na pista e mais quatro automóveis se envolveram no acidente, o que provocou a interdição total da via, já liberada.
Às 9h20, os bombeiros ainda trabalhavam para retirar duas vítimas das ferragens. Às 10h27 as equipes começaram operação para destombar a carreta.
A perícia da Polícia Civil do Estado do Rio foi acionada. As investigações do acidente estão sendo feitas pela 88ª Delegacia.
Baixada
Segundo a PRF, uma pessoa morreu e a pista foi parcialmente interditada em um outro acidente, no km 173 da Rodovia BR 116, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.