Ibama extinguiu 229 incêndios no Amazonas

O avanço das queimadas no Amazonas levou o governo federal a ampliar as ações de prevenção e combate aos incêndios florestais na região. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA),

desde o início do atual período crítico.

Equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) seguem combatendo outros 20 focos ativos no Amazonas e atuando em ações de prevenção e monitoramento.

Para reforçar as operações, o

e anunciou o envio de mais seis aeronaves. O reforço inclui quatro aviões Air Tractor, usados no lançamento de água sobre áreas atingidas pelo fogo, e dois helicópteros para apoio logístico e transporte de equipes em regiões de difícil acesso.

As ações são coordenadas pelo Centro Integrado Multiagência de Coordenação Operacional Federal (Ciman Federal), responsável por articular a atuação de órgãos federais e estaduais no monitoramento e combate aos incêndios.

Em setembro, após solicitação do governo do Amazonas, o Ciman Federal acionou combatentes do Projeto de Resposta em Ações Integradas para Atuação em Situações de Desastres (Respad) e uma aeronave do Projeto de Gerenciamento de Aeronaves para Situações de Urgência e Socorro (Pegasus).

Além das ações emergenciais, o MMA informou ter orientado o governo amazonense sobre procedimentos para solicitação de recursos por meio do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec), mecanismo utilizado para ampliar a capacidade de resposta em situações de emergência.

Um dos principais projetos desenvolvidos visando ações de prevenção e combate a incêndios florestais é o ProAmazon, financiado pelo Fundo Amazônia com R$ 45 milhões.