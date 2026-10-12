Polícia do Rio apreende armas após morte de suboficial do Bope

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando a morte do subtenente do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Glaucio Marcelo Fonseca da Silva, de 54 anos, em troca de tiros com militares do batalhão de Jacarepaguá, zona sudoeste do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (11).

Em nota, a Polícia Civil do Rio diz que os agentes do Bope faziam uma abordagem a ocupantes de um carro no Beco do Saci, na Gardênia Azul, quando foram confundidos com criminosos pelos policiais do batalhão de Jacarepaguá. De acordo com a corporação, o local é pouco iluminado, os agentes não identificaram os colegas e acabaram iniciando uma troca de tiros.

No tiroteio, cinco militares do Bope e um da unidade de Jacarepaguá foram feridos. O subtenente Glaucio da Silva já chegou morto ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, para onde foram levados também os outros feridos.

De acordo com a Polícia Civil, os policiais militares envolvidos prestaram depoimento na unidade, as armas utilizadas foram apreendidas para perícia e as imagens das câmeras corporais foram requisitadas.

Na nota da tropa de elite, foram destacados os 26 anos de dedicação prestados à corporação pelo subtenente Glaucio da Silva. "Neste momento de dor, o Bope se solidariza com seus familiares e amigos, expressando sinceras condolências e desejando força e conforto para enfrentar essa irreparável perda".

Glaucio deixa três filhos: duas filhas, de 30 e 19 anos, e um filho, de 7 anos.

Dos cinco militares feridos dois deixaram o hospital no mesmo dia, depois de medicados e outros dois ficaram internados, mas fora de perigo.