Milhares ocupam Copacabana em ato pela democracia e em apoio a Lula

reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na tarde desta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida.
A professora aposentada Clara Davidorch, de 87 anos, foi à manifestação acompanhada de duas amigas, de 85 e 82 anos.
Vim nesse ato pelo Lula e pelas mulheres que morreram para que eu pudesse votar. Tenho dois filhos e três netos e penso no futuro deles.
Ela conta que está trabalhando nas ruas pela reeleição de Lula desde o dia 16 de agosto. Venham votar. Estou muito otimista. A garotada nos encheu de gás, disse a aposentada, em alusão às manifestações de estudantes em várias regiões do país.