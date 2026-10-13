Polícia de SP prende três suspeitos de explorar bets





Três suspeitos foram presos na capital paulista e na cidade de Mogi das Cruzes, região metropolitana. A Justiça autorizou bloqueio de R$ 154 milhões. A polícia estima que o esquema ilegal tenha prejudicado cerca de 10 milhões de pessoas.



A partir da análise de dados bancários, investigações da polícia identificaram mais de 38,5 milhões de operações financeiras feitas pelos suspeitos. Em apenas seis meses, os criminosos teriam movimentado cerca de R$ 14 milhões.

O delegado Fernando David de Melo Gonçalves, da 3ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas (DIG), explica que a investigação sigilosa durou dois anos.



Segundo ele, a polícia conseguiu identificar duas contas-bolsão, onde eram ocultados valores de apostas, para depois serem pulverizados a outras contas até chegar aos beneficiários finais, sócios-ocultos do esquema de apostas.



A operação da Polícia Civil continua em andamento em São Paulo.

Proibição

A decisão alcança tanto as apostas esportivas quanto os jogos online, em ambientes físicos e virtuais, e também as autorizações concedidas por estados e pelo Distrito Federal.