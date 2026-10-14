Anvisa proíbe suplementos alimentares de origem desconhecida

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Em nota, a Anvisa informou que uma ação da vigilância sanitária de Marataízes (ES) constatou que o endereço constante no cadastro da empresa é um endereço residencial, não sendo identificada nenhuma empresa ou estabelecimento comercial em funcionamento no espaço.

Os produtos não podem ser fabricados, importados, distribuídos, divulgados nem utilizados, informou a agência no comunicado.

A

não conseguiu contato com a PSM Pennaforte Produtos Naturais Ltda. O espaço segue aberto para manifestação.