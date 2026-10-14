Candidato já pode conferir onde fará reaplicação da PND, no domingo

A PND será reaplicada em todo o país no próximo domingo (18) e o novo documento traz as informações sobre data, horário, endereço do local da prova e, também, se o candidato terá direito ao atendimento especializado e ao tratamento pelo nome social, se as respectivas solicitações foram aprovadas pelo Inep.

O cartão está disponível online na Página do Participante dentro do Sistema PND, com login da plataforma Gov.br.

Quem teve direito

, dentre elas: tuberculose, meningites, varíola, sarampo, rubéola, catapora ou covid-19.

A prova

A PND é composta por duas partes: formação geral e componente específico.

Os candidatos terão o total de cinco horas e trinta minutos para responder às questões do exame apelidado de CNU dos Professores ou Enem dos professores.

Cronograma

Após a reaplicação, em 18 de outubro, o cronograma da PND 2026 segue a seguinte ordem:

divulgação do resultado dos recursos da aplicação regular da prova e correção preliminar da questão discursiva: 10 de novembro de 2026;

prazo para recursos da correção da questão discursiva: 10 a 12 de novembro;

divulgação do resultado final: 15 de dezembro.

PND

Os entes podem adotá-lo como mecanismo único ou complementar de seleção dos profissionais para trabalhar no magistério público.

A iniciativa federal integra o programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações integradas para valorizar e a qualificar a educação básica pública e incentivar a busca pela carreira da docência no Brasil.