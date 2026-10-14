TSE ordena que Flávio e Nikolas removam vídeo de crianças contra Lula

Publicado na segunda-feira (12), Dia das Crianças,

. Também são alvo de críticas Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, um dos filhos do presidente, e o PT.

O vídeo foi primeiro publicado nas redes sociais de Nikolas e posteriormente replicado no canal Tropa do Flávio, de apoio ao presidenciável no aplicativo de mensagens WhatsApp.

A decisão ainda deverá ser submetida ao plenário do TSE.

Para o ministro, o vídeo ultrapassou o razoável ao tentar mobilizar o eleitor por meio da exploração inadequada da inocência infantil. O magistrado também apontou que o texto do vídeo dá caráter factual a observações controversas e descontextualizadas.

O ministro escreveu ainda que a mera aparição de crianças e adolescentes em material de cunho político não constitui ilícito por si só, mas

A

busca contato com os citados para comentar a decisão.