TSE ordena que Flávio e Nikolas removam vídeo de crianças contra Lula

Publicado na segunda-feira (12), Dia das Crianças,o vídeo editado mostra crianças lendo um texto que atribui a Lula problemas como inflação e falta de segurança
. Também são alvo de críticas Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, um dos filhos do presidente, e o PT.
O vídeo foi primeiro publicado nas redes sociais de Nikolas e posteriormente replicado no canal Tropa do Flávio, de apoio ao presidenciável no aplicativo de mensagens WhatsApp.Bellizze atendeu a um pedido da coligação Brasil Pronto pra Mais, de apoio a Lula, que alegou a disseminação de desinformação sobre o candidato.
A decisão ainda deverá ser submetida ao plenário do TSE.
Para o ministro, o vídeo ultrapassou o razoável ao tentar mobilizar o eleitor por meio da exploração inadequada da inocência infantil. O magistrado também apontou que o texto do vídeo dá caráter factual a observações controversas e descontextualizadas.
O ministro escreveu ainda que a mera aparição de crianças e adolescentes em material de cunho político não constitui ilícito por si só, masa exploração delas para veicular narrativa potencialmente enganosa e propaganda negativa contra candidato pode ser considerada irregular.
AAgência Brasil
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