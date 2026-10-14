Quilombolas expulsos por mineradora buscam reparação depois de 20 anos

Eu cresci ouvindo isso

Assim espera Claudinês Lopes, da comunidade do Machadinho.

. Eu escutei tanto eles falarem sobre isso. Eu cresci ouvindo isso deles.

A liderança da comunidade diz que a avó sentia muita falta do modo de vida do lugar. Muitas pessoas afetadas eram leigas e viviam da agricultura. Eu lembro de o meu pai e minha avó irem até a cidade de carroça para vender e levar o sustento da família. A família tinha roça de arroz e milho, e também fazia garimpagem artesanal em busca de alguma pedra valiosa.

Revoltante

Na comunidade de Amaros, também prejudicada pela instalação da mineradora,

Eles se sacrificaram para pagar advogados. Não entendiam os próprios direitos. A professora é presidente da associação de moradores, que somam mais de 500 famílias. A maioria das pessoas que deixaram o território formou um quilombo urbano. Pela sobrevivência, procuraram achar ouro no rio (dos Macacos) ou em serviços precários. A avó, por exemplo, lavava roupa para conseguir alguma renda.

É uma história bem revoltante. Minha bisavó e avó falavam que era importante a gente estudar, comprar livros. A família passou a ser de professoras. Ela diz que procura falar para as crianças e para os familiares sobre a história da cidade. Para Maria Hermínia, uma das vitórias tem sido as celebrações culturais dos descendentes com as manifestações da caretagem, uma tradição de origem africana em que os participantes usam máscaras.

Os mais novos representam uma salvaguarda para a comunidade. A caretagem é uma tradição que a nossa família carrega em homenagem a São João. As máscaras vêm de uma lógica para que as pessoas escravizadas não fossem identificadas em suas manifestações. A caretagem mesmo é uma das tradições que nós não deixamos acabar na comunidade. Mesmo perdendo o território, mantêm a tradição.

Não comenta o mérito

Em nota à reportagem, a Kinross afirmou que acompanha o trâmite da ação civil pública (nº 0001628-72.2009.4.01.3806) e respeita o Poder Judiciário e os processos de reconhecimento territorial conduzidos pelos órgãos competentes.

Por se tratar de matéria em curso, a companhia não comenta o mérito e respeitará a decisão que vier a ser proferida pelo TRF-6.

A empresa acrescentou que, desde o licenciamento do Projeto Expansão 3, a Kinross mantém interlocução com as comunidades, o Ministério Público Federal, o Incra, a Fundação Cultural Palmares e os órgãos ambientais, e segue à disposição para o diálogo.

A Kinross ainda destacou que mantém um canal por telefone (0800 038 1051) e reuniões permanentes de diálogo com as lideranças comunitárias e as comunidades, projetos sociais construídos de forma participativa com as comunidades e uma equipe destinada a fortalecer o engajamento e a comunicação com toda a sociedade de Paracatu.

Em nota para a reportagem, o Incra explicou que os processos administrativos de regularização dessas comunidades em Paracatu ainda estão em tramitação. O Incra reafirma seu compromisso constitucional e institucional com a garantia do direito à terra e a regularização dos territórios das comunidades quilombolas em todo o país.