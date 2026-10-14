Mega-Sena acumula para R$ 170 milhões; confira os números sorteados

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena do Concurso 3.070, que foram sorteadas nesta quarta-feira (14) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

91 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 52.767,96 cada

7.384 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.071,93 cada

Apostas

As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (17), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Mega Semana

Entre os dias 26 e 30 de outubro de 2026, acontecerá a Mega Semana da Mega Sena. A ação promoverá cinco sorteios consecutivos correspondentes aos concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080.