Flávio quer escolas militares; Lula propõe ampliar educação integral

Neste ano, temas estruturantes, como a educação, tiveram menos destaque no debate público, em razão do contexto político e do escândalo do caso Master.Nos planos de governo dos dois candidatos à Presidência da República, a educação ocupa papel de destaque, mas as prioridades são distintas.
Enquanto o presidente e candidato à reeleição, Luiz InácioLula
Silva (PT),afirma que a educação constitui o principal instrumento de transformação e mobilidade social
, o senador e candidatoFlávio Bolsonaro
(PL)insere a educação no contexto do fortalecimento das famílias e do mercado de trabalho
.
Lula afirma que a educação é um pacto inegociável com o futuro, um investimento essencial para o desenvolvimento sustentável, inclusivo e soberano do Brasil.
Entre as propostas estão a construção de creches e pré-escolas, ampliação de medidas de formação docente e valorização dos professores, além de aumentar o número de matrículas em tempo integral e aprimorar programas como o Pé-de-Meia.
Por sua vez, o plano do candidato Flávio Bolsonaro inclui as diretrizes educacionais dentro do eixo Brasil que prepara para sua família ter as ferramentas para vencer. De acordo com o candidato, as famílias serão o centro das políticas públicas e defende uma escola que ensina, e não que doutrina, respeitando os valores que os pais passam em casa.
Entre as propostas destacadas está a reformulação do ensino técnico para aproximar escolas e empresas; a expansão das escolas cívico-militares e a transferência do ensino superior para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Outra política em destaque é a criação do voucher-creche, que será oferecido à família quando não houver vaga pública.Confira abaixo as principais propostas para a área da educação dos dois candidatos que se enfrentam no segundo turno das eleições marcado para o dia 25 de outubro.
Educação infantil