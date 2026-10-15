Polícia Federal e MPSP fazem operação contra tráfico de drogas

O Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Polícia Federal (PF) fazem, na manhã desta quinta-feira (15), em São Paulo e no Paraná, a Operação YellowCode. O objetivo é combater organização criminosa suspeita de tráfico de drogas interestadual e de lavagem de dinheiro.

De acordo com as informações divulgadas pelo MP, os criminosos também praticavam lavagem de dinheiro para disfarçar as quantias que vinham da venda de drogas. Relatórios financeiros revelaram que os envolvidos movimentaram valores bem acima de suas rendas declaradas.

A investigação que levou à ação de hoje começou em setembro de 2025.