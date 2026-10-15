Polícia Federal e MPSP fazem operação contra tráfico de drogas

De acordo com as informações divulgadas pelo MP, os criminosos também praticavam lavagem de dinheiro para disfarçar as quantias que vinham da venda de drogas. Relatórios financeiros revelaram que os envolvidos movimentaram valores bem acima de suas rendas declaradas.
A investigação que levou à ação de hoje começou em setembro de 2025.Ao todo, são cumpridos 14 mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão na cidade de São Paulo, em São Caetano do Sul e Praia Grande. Também em Foz do Iguaçu e Pinhais, ambas no estado do Paraná.