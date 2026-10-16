Desmatamento cai 41,8% na Amazônia e 23,8% no Cerrado em um ano

- Amazônia: de 5.731 km² para 3.335 km², a menor área desde 1988;
- Cerrado: de 7.235,27 km² para 5.516,69 km², a menor área desde 2001.
>> Confira aqui os dados completos por estado
O ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, comemorou os números, que classificou como "um sonho para ambientalistas como ele".
Quantas vezes não ouvimos essa frase de que é impossível obter o desmatamento zero? Estamos trazendo resultados concretos para os biomas Amazônia e Cerrado, disse.
Segundo ele, a redução gradativa, ano a ano, pode ser explicada com base em três pilares essenciais, que garantem a execução de políticas de combate ao desmatamento.
O ministro descreve que o primeiro pilar é seguir a ciência, respeitando dados e estudos; o segundo é a democracia, trazendo a sociedade para participar dos debates, com conselhos estaduais e municipais; e o terceiro pilar é o pacto federativo, com prefeitos e governadores aderindo ao plano de combate ao desmatamento, não importando o partido ou se são políticos de oposição ou da base do governo federal.