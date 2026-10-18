Pescadoras brasileiras recebem título de heróinas em premiação da FAO

Heroínas da FAO nos Sistemas Agroalimentares e no Desenvolvimento Rural.
A iniciativa premiou 100 mulheres de todo o mundo cujas trajetórias têm contribuído para a segurança alimentar, a inclusão social, a sustentabilidade ambiental, a geração de renda e a resiliência das comunidades rurais. Ela se emocionou por poder representar pescadores, marisqueiros e o povo Pataxó.
Não é possível falar de alimentos, de produção, sem falar das águas, da pesca artesanal. Somos parte da alimentação saudável na mesa do brasileiro. disse.