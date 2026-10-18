Campanha de Flávio Bolsonaro realiza manifestação na Paulista

A uma semana do segundo turno das eleições para presidência da República,

. Durante seu discurso, ele voltou a afirmar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu pai, participará da cerimônia de posse caso ele seja eleito, dando a entender que cuidará da anistia ao pai que cumpre prisão domiciliar em sua residência em Brasília. "Vocês verão Jair Messias Bolsonaro colocar a faixa de presidente da República no filho dele", declarou.

Flávio disse ainda que pretende indicar quatro ministros para o Supremo Tribunal Federal (STF) que sejam contrários ao aborto e às drogas. Afirmou também que confrontará o candidato do PT, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no debate marcado para as 20h, na TV Band.

