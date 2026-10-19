TRE-RJ alterou apenas um local de votação no estado; confira

Nos demais 92 municípios fluminenses, o eleitor votará neste domingo (25) no mesmo lugar em que votou no primeiro turno.

Com a decisão,

O novo local fica a cerca de 1,3 quilômetros de distância do anterior. A Rede de Ensino EEEPV (unidade da Penha Circular) já funcionou no primeiro turno como local de votação para eleitores de outras dez seções, que continuarão no mesmo lugar.

Rio de Janeiro

De acordo com o TRE-RJ, em todo o estado são 5.040 locais de votação e um total de 37.675 seções. Em cada seção há uma urna eletrônica para votação.

O órgão informou ainda que mudanças entre um turno e outro são pontuais e a decisão cabe aos tribunais regionais eleitorais, que levam em consideração fatores estruturais, climáticos e de segurança, dentre outros.

A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor confira o local de votação antes do dia 25 de outubro, data do segundo turno. No site do TSE, é possível consultar os locais de votação em todo país, com o título de eleitor ou CPF.

Brasil

Em todo o país, 444 seções eleitorais foram alteradas entre um turno e outro, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Isso significa que 130 mil eleitores de 22 estados vão votar em local diferente do que votaram no último dia 4. A maioria dos eleitores afetados estão em Minas Gerais (29.715), Paraná (17.968) e Amapá (11.614 ).