Flávio faz motociata no Pará; Lula participa de marcha no RS

>> Veja abaixo o dia dos candidatos:
Flávio Bolsonaro
O candidato Flávio Bolsonaro (PL) cumpriu agenda de campanha na manhã desta segunda-feira (19) em Marabá (PA), no sudeste do estado, onde participou de uma motociata.
Durante o evento, o candidato defendeu o direto à propriedade privada e falou sobre a regularização de terras no Pará.
Flávio Bolsonaro disse que pretende fazer a maior regularização fundiária que o Pará já viu. O candidato, entretanto, não deu detalhes sobre como vai colocar o plano em prática, mas deu a entender a possibilidade de flexibilização de regras ambientais e fundiárias.
Vamos respeitar a propriedade privada. Você vai poder plantar, criar gado, vai fazer o que quiser na sua terra e o que você explorar da terra é seu. Esses entraves que existem ambientais por causa de razões ideológicas a gente vai acabar", declarou.
O candidato também disse que o combate à criminalidade é uma das prioridades, em um eventual governo.
Eu vou a partir de janeiro do ano que vem, pegar em guerra aos narcoterroristas. Vou devolver a sua soberania sobre o seu celular. Eu vou devolver a soberania sobre a sua bolsa, sobre a sua moto, sobre o seu carro, sobre a sua propriedade, disse, ressaltando que irá propor a castração química aos estupradores.
O candidato disse ainda que a região Amazônica precisa de obras estruturantes, citando como exemplo a área da saúde.
De Marabá, o candidato partiu, no começo da tarde para a capital do Amazonas, Manaus, onde participou de ato com apoiadores na noite desta terça-feira.