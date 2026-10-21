Agência Brasil traz resultado da apuração do 2° turno em tempo real

página especial da Agência Brasil, que trará os principais destaques do pleito.
Além do resultado das urnas, aAgência Brasil
estará em constante atualização para trazer um noticiário completo com matérias de serviço aos eleitores e acompanhamento dos principais fatos da votação em todo país. As equipes de reportagem estarão nas ruas para trazer informações e reportagens que podem ser distribuídas gratuitamente para centenas de jornais, sites de notícias e publicações do exterior.
O noticiário online publicará matérias com resultados e análises do Brasil que sai das urnas, com pautas sobre candidatos mais votados aos governos, recortes de gênero e raça, entre outros temas. Repórteres da Agência Brasil também participam dos programas especiais daTV Brasil
e daRádio Nacional
, noticiando destaques e balanços do pleito eleitoral. Dois jornalistas estarão no estúdio da TV, e outros farão entradas ao vivo por telefone na programação daRádio Nacional
.