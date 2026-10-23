Diretora é presa por desvio de alimentos em unidade prisional feminina

Durante uma abordagem,

como carnes, frango, peixe, linguiça, queijos, frutas, óleo, leite, café e achocolatados.

De acordo com o que foi apurado, todos os produtos que estavam no veículo foram retirados da unidade sem nota fiscal, termo de saída, autorização administrativa ou qualquer documento comprobatório.

Graça Maria foi autuada em flagrante pelo crime de peculato [crime em que um funcionário público desvia, se apropria ou subtrai bens ou valores aos quais tem acesso em razão do cargo]. A servidora foi exonerada do cargo e um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi instaurado pela Polícia Penal.

Na audiência de custódia, o

A gravidade concreta é acentuada pela condição funcional da custodiada, que exercia a direção do estabelecimento e, valendo-se da disponibilidade jurídica dos bens e de viatura oficial, teria desviado da unidade alimentos públicos destinados à população carcerária e aos servidores.