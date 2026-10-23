Primeiro governador, depois presidente: saiba qual a ordem de votação

Em cinco estados e no Distrito Federal, haverá escolha para governador e para presidente da República. Nos outros locais, onde o governador já foi eleito no primeiro turno, será preciso apenas escolher o presidente.Haverá segundo turno nos seguintes estados:
- Acre,
- Amazonas,
- Distrito Federal,
- Rio Grande do Norte,
- Espírito Santo e
- Tocantins
1 - Governador: digitar os dois números do candidato e confirmar
2 - Presidente da República: digitar os dois números do candidato e confirmarNos demais estados, a votação será assim:
1 - Presidente da República: digitar os dois números do candidato e confirmar
Celular e colinhaA legislação permite ao eleitor levar uma colinha de papel para a urna, com os números dos candidatos anotados. O aparelho celular, no entanto, deve ser entregue aos mesários antes de entrar na cabine de votação.
Também não são permitidos equipamentos como smartwatch, máquina fotográfica, filmadora e óculos inteligentes.
O celular pode ser utilizado para apresentar o e-Título ou outro documento digital aceito pela Justiça Eleitoral durante a identificação na seção eleitoral.
O objetivo é preservar o sigilo do voto e impedir fraudes ou tentativas de comprovação da escolha feita na urna.
Quem se recusar a entregar o aparelho poderá ser impedido de votar naquele momento, e o caso poderá ser registrado pela mesa receptora de votos.Não se esqueça de levar um documento de identificação com foto.
O título de eleitor não é obrigatório para votar, mas ajuda a acelerar o processo por indicar a zona e a seção eleitoral. Uma opção é baixar o e-título, aplicativo da Justiça Eleitoral, com a versão digital do título de eleitor.
Lembre-se de conferir, no dia anterior, o seu local atualizado de votação.