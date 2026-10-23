Frente fria leva tempestades e granizo ao centro-sul do país

O fim de semana começa nesta sexta-feira (23) com chuvas fortes e possibilidade de granizo no Paraná, sul e leste de Mato Grosso do Sul, em São Paulo e no centro-sul de Minas Gerais, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A área de baixa pressão que se formou entre a Bolívia, o Paraguai e o norte da Argentina avança para o Sudeste do Brasil favorecendo a ocorrência de fortes chuvas desde o sul de Goiás e do Espírito Santo até o extremo sul do Rio Grande do Sul, onde está ativo um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Entre as capitais, a temperatura mínima será de 14 °C em Curitiba e a máxima pode chegar a 28 °C em Porto Alegre.

. A temperatura mínima nas capitais será de 16 °C, em Belo Horizonte, e a máxima chega a 29 °C, também na capital mineira.

. A temperatura mínima será de 22 °C em Brasília e a máxima de 39 °C em Cuiabá.

. A temperatura mínima nas capitais fica em 23 °C, em Salvador, e a máxima chega a 40 °C em Teresina.

Também chove no centro e norte de Roraima, sudeste do Amazonas e no sudoeste do Pará.

No Tocantins, também devem ocorrer chuvas isoladas. Entre as capitais, a temperatura mínima será de 23 °C em Rio Branco e a máxima chega a 38 °C em Palmas.