Recife abrirá 34 creches no domingo para facilitar o voto dos pais

Ao menos 34 creches municipais do Recife (PE) vão funcionar das 8h às 13h deste domingo (25), segundo turno das eleições gerais, para acolher as crianças de eleitoras e eleitores que não têm com quem deixá-las enquanto vão às urnas.

Inicialmente, a Secretaria Municipal de Educação anunciou a intenção de abrir até 136 creches, mas acabou redefinindo o número de unidades necessárias em função da demanda.

. Em nota, a secretária municipal de Educação, Cecília Cruz, explicou que a proposta é que mães, pais e responsáveis tenham uma alternativa de acolhimento para os filhos enquanto se deslocam aos locais de votação.