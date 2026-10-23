Forças Armadas mobilizam 25 mil militares para o segundo turno

O trabalho envolverá militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

A atuação incluirá ações de Garantia da Votação e da Apuração (GVA) em 306 municípios de 11 estados e apoio logístico em outros 39 municípios de oito unidades da federação, sobretudo em áreas de difícil acesso.

Além da presença em localidades definidas pela Justiça Eleitoral,

Para tanto, serão empregados aeronaves, helicópteros, embarcações e viaturas militares.

. A atuação ocorre mediante solicitação da Justiça Eleitoral e autorização presidencial.

Ações integradas

Os pedidos de apoio são apresentados pelos tribunais eleitorais, que também coordenam o detalhamento das atividades com os comandos militares.

em Brasília, em articulação com os Comandos Conjuntos ativados para a operação.

Participam da estrutura os comandos Amazônia, Amazônia Oriental, Nordeste, Planalto, Oeste e Leste, além do Comando de Operações Aeroespaciais, responsável pelos meios aéreos empregados durante o pleito.