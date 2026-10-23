Chuva deve prevalecer no domingo de eleições no Rio

Sistema Alerta Rio prevê para domingo (25), data do segundo turno das eleições, céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva acompanhadas de raios, a qualquer momento, na capital fluminense.
Os ventos oscilarão de moderados (até 51,9 km/h) a pontualmente fortes, podendo atingir os 76 km/h. As temperaturas variarão entre 18 °C e 28 °C.
Para este sábado (24), a previsão é de céu nublado, com pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, podendo ser acompanhadas de raios.
Os ventos se alternam entre fracos e moderados (até 51,9 km/h), e as temperaturas estarão em elevação. A temperatura mínima ficará em torno dos 21 °C, e a máxima atingirá os 34 °C.
Recomendações de segurança, de acordo com o Sistema Alerta Rio:
- permaneça em local seguro e evite áreas com alagamentos;
- não caminhe em áreas alagadas;
- não fique próximo à beira de córregos e rios;
- nunca force a passagem de carros;
- em caso de toque das sirenes, vá para o ponto de apoio mais próximo;
- siga as recomendações da Defesa Civil municipal;
- fique em local abrigado e evite sair antes da situação voltar ao normal.