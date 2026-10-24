Saiba quais documentos são aceitos para votar neste domingo

Em todo o Brasil, 158 milhões de pessoas vão retornar às urnas neste domingo (25) para escolher quem será o chefe do Poder Executivo de 2027 a 2030. Além do cargo de presidente da República, em cinco estados e o Distrito Federal terão disputa para governador.

e-Título (desde que apareça a foto do eleitor no aplicativo)

carteira de identidade

identidade social

passaporte

carteira de categoria profissional reconhecida por lei

certificado de reservista

carteira de trabalho física

Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os documentos oficiais com foto podem ser utilizados mesmo que estejam vencidos, desde que permitam a identificação do eleitor.

É possível votar sem o título de eleitor?

Sim. Documentos oficiais com foto, físicos ou digitais, serão aceito para identificação.

No entanto, para votar apresentando somente o e-Título, disponível nas plataformas iOS ou Android, é preciso que o aplicativo contenha a foto do eleitor.

Local de votação ainda pode mudar; consulte de novo antes de ir à urna

Eleitor sem biometria pode votar no segundo turno das eleições