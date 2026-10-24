Ministério da Justiça faz operação para garantir segurança no 2º turno

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) iniciou, neste sábado (24), operação para garantir a segurança no segundo turno das eleições. As ações, que vão até amanhã (25), são realizadas em conjunto com órgãos federais e estaduais de segurança.

Segundo a pasta, o efetivo das forças de segurança para o segundo turno será divulgado durante o fim de semana, após a consolidação dos dados encaminhados pelas unidades da federação. No primeiro turno, foram mobilizados 321.352 profissionais, distribuídos entre as forças estaduais (305.355), a PRF (2.726), a PF (6.565) e a Força Nacional (142). Ao todo, foram utilizadas 34.625 viaturas, 239 embarcações e 121 aeronaves.

Também está prevista a articulação para situações de contingência relacionadas a condições climáticas.

. As abordagens destinadas à verificação de infrações administrativas de trânsito ficam restritas a situações de risco concreto e iminente à vida ou à integridade física.