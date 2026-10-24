Veja quem tem prioridade nas seções eleitorais no segundo turno

Os 158,7 milhões de eleitores que comparecerão às urnas no segundo turno, neste domingo (25),

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Caso haja fila nas seções de votação, a legislação estabelece públicos prioritários que podem votar antes dos demais.

Independentemente do horário de chegada, ele deve passar na frente dos demais e essa prioridade é estendida ao acompanhante do eleitor prioritário.

Outros públicos também têm prioridade na fila. Confira a lista:

idosos (60+);

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

enfermos;

autistas;

obesos;

gestantes;

lactantes;

pessoas com crianças de colo;

doadores de sangue.

São eles: