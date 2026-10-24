Nunes Marques pede vigilância e senso crítico com notícias no 2º turno

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, pediu, neste sábado (24), que a população se mantenha vigilante e eleve o senso critico em relação às informações que circularem neste domingo (25), segundo turno das eleições.

"É dever de todos, inclusive nós, eleitores, garantir o sigilo do voto. Também devemos nos manter vigilantes com relação às informações que recebemos e compartilhamos", disse em transmissão de rede nacional de rádio e televisão.

"Vamos elevar nosso senso crítico com mensagens eletrônicas recebidas nesta reta final, principalmente aquelas que tenham caráter sensacionalista e acusatório contra quaisquer dos candidatos ou mesmo contra a Justiça Eleitoral", pediu o ministro.

O ministro destacou alguns cuidados que os eleitores devem ter neste domingo, como a importância da cola eleitoral com o número dos candidatos e a checagem do local de votação. "Apesar de termos um número muito pequeno de alterações [de seções eleitorais], não custa verificar essa informação antes de sair de casa", alertou.

Para isso, várias ferramentas estão disponíveis, como o aplicativo e-título, o Autoatendimento Eleitoral nas páginas do TSE e dos tribunais regionais eleitorais (TREs) de cada estado e o ChatVote, assistente virtual da Justiça Eleitoral que também pode ser acessado na página do TSE.

Ainda segundo o ministro, o e-título é a ferramenta mais completa da Justiça Eleitoral e está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos. "Por meio dela, além de consultarmos nosso local de votação, é possível justificar ausência às urnas, consultar o pagamento de débitos eleitorais, ler os boletins de urna e ter acesso à versão eletrônica do título eleitoral", explicou.

Segundo ele, neste domingo, a Justiça Eleitoral estará novamente mobilizada em todo o território nacional para assegurar a livre e espontânea manifestação da vontade do eleitorado, "garantindo o mesmo clima de tranquilidade e respeito registrado no primeiro turno".