Eleitores vão às urnas hoje para escolher o presidente do país

A votação começa às 8h e termina às 17h (horário de Brasília).

Em cinco estados e no Distrito Federal, os eleitores irão também escolher governador. Nos outros locais, onde o governador já foi eleito no primeiro turno, será preciso apenas escolher o presidente.

Ordem de votação

O segundo turno para escolha de governador ocorrerá nas seguintes unidades da Federação:

Acre

Amazonas

Distrito Federal

Espírito Santo

Rio Grande do Norte

Tocantins

1 - Governador: digitar os dois números do candidato e confirmar

2 - Presidente da República: digitar os dois números do candidato e confirmar

1 - Presidente da República: digitar os dois números do candidato e confirmar

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