Gol nega cancelamento de voos em massa para o Nordeste

Diversas denúncias publicadas nas redes sociais neste sábado (25) acusaram a companhia aérea Gol de ter cancelado voos em massa que sairiam de Porto Alegre para o Nordeste transportando centenas de eleitores. A empresa negou os cancelamentos em massa e afirmou que apenas um voo, com destino a Salvador, foi cancelado no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

Ainda de acordo com o comunicado, os passageiros afetados foram reacomodados em outros voos da companhia, com possibilidades de partida hoje [sábado] e amanhã [este domingo].

A empresa também informou que criou um voo extra em razão do cancelamento, com partida prevista para a 1h deste domingo, de Porto Alegre para Salvador.