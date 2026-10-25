Em Salvador, quem estiver na seção eleitoral às 17h poderá votar

Reforço à Corregedoria Regional Eleitoral da Bahia a necessidade de observância dos arts. 153 e 154 do Código Eleitoral, especialmente quanto ao registro, nas atas das mesas receptoras, das ocorrências relacionadas a dificuldades de deslocamento dos eleitores e à distribuição de senhas, às 17h, aos eleitores que já se encontrem presentes nos locais de votação, inclusive nas áreas externas e de acesso aos respectivos prédios, observadas as disposições legais aplicáveis, determinou o ministro.

O procedimento está previsto no Código Eleitoral, mas foi reforçado pelo corregedor após ele ser acionado pela federação Brasil da Esperança (Fé Brasil), de apoio ao presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva.

Cuevas citou que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) já tomou providências em relação ao caso. A Corte local fez inspeções nas garagens dos ônibus urbanos e constatou que, de fato, a Secretaria de Mobilidade de Salvador ordenou que os ônibus não saíssem da garagem.

O presidente do TRE-BA, desembargador Maurício Kertzman Szporer, determinou a prisão do secretário de Mobilidade, Pablo Souza. Em nota, a prefeitura de Salvador disse que os ônibus ficaram retidos para a retirada de adesivos do PT que haviam sido colados na véspera e impediam a circulação dos veículos.

Segundo a nota da prefeitura de Salvador, o secretário Pablo Souza encontra-se em Paris, em missão oficial.

O corregedor eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, ordenou ainda que o tribunal baiano averigue a situação em outras duas cidades baianas - Feira de Santana e Lauro de Freitas. O ministro, contudo, disse que esperaria mais informações antes de abrir uma investigação formal sobre o caso.

Ele acrescentou, porém, que pode realizar uma reavaliação imediata caso sobrevenham elementos que evidenciem a necessidade de providências urgentes.