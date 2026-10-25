TRE-SP informa substituição 219 urnas até 15h, ou 0,19% do total

. Entre as urnas que precisaram ser substituídas, 55 são da capital.
A substituição das urnas não traz prejuízos para a eleição, assegura o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o TSE,um problema mecânico ou eletrônico na urna não paralisa a votação nem prejudica os votos que já foram registrados pelos eleitores
.
Mais de 100 mil urnasAo todo, o TRE paulista preparou 114.605 urnas eletrônicas para serem utilizadas no segundo turno
. A estrutura inclui também as urnas de contingência, que são equipamentos mantidos de prontidão para eventuais substituições técnicas ao longo da votação.
O estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, com mais de 34,1 milhões de pessoas aptas a votar, o que corresponde a cerca de 21,4% do eleitorado nacional.
Neste pleito, os eleitores paulistas votaram apenas para presidente da República, porque o governador Tarcísio de Freitas foi reeleito no primeiro turno.