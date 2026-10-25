TRE-SP diz que determinação de Zanin está sendo cumprida no estado

A determinação está sendo cumprida, destacou Manfré, por meio de nota.

Neste comunicado, Manfré diz que todas as zonas eleitorais do estado foram notificadas sobre a decisão de Zanin.

Quanto às seções eleitorais que já encerraram os trabalhos de votação, o TRE-SP esclarece que todos os respectivos votos registrados serão regular e integralmente computados e totalizados, sem prejuízo, escreveu o presidente do TRE em seu comunicado.



