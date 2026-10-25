Pais levam filhos a seções eleitorais para ensinar democracia

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A publicitária Polyana Carla Alves Ázara e a internacionalista Luísa Malagoli levaram o filho e o cachorro da família ao Centro de Ensino Médio Paulo Freire, na Asa Norte, em Brasília. Todos testemunharam o momento de escolha do presidente que vai governar o Brasil de 2027 a 2030.
Vinda de Goiânia há quatro anos, Polyana Carla votou pela primeira vez na capital federal. E ela quis que o filho fizesse parte desse momento.
Ele participar disso é muito importante. Penso no futuro em que ele, um dia, poderá pensar eu participei, eu estive neste momento de futuro para mim e para o Brasil. Nosso filho faz parte dessa democracia, que tem que ser positiva para seu futuro.
Polyana Carla defende que os governantes pensem em políticas que extrapolem o período de cada mandato.
A gente tem que pensar no futuro das próximas gerações e não apenas no agora. O trabalho de qualquer governante tem que ser pensado a longo prazo.