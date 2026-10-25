Presidente do TSE liga para Lula para parabenizar reeleição

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, ligou neste domingo (25) para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para parabenizá-lo pela reeleição no segundo turno das eleições

Após a totalização dos votos atingir 99,9%,

, a partir de 5 de janeiro de 2027.

Ao presidente Lula, registro o reconhecimento da Justiça Eleitoral por sua participação em mais este processo democrático e pela vitória nas urnas. Sua trajetória política atravessa diferentes períodos da história democrática brasileira. Participou como candidato de oito eleições, tendo vencido 4 delas, ressaltou.

e ressaltou que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro conquistou uma votação expressiva ao disputar a primeira eleição.