Em festa da vitória, Lula pede que público cante Hino da Independência

O presidente da República reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em discurso na festa da vitória na Avenida Paulista, pediu que os presentes cantassem o Hino da Independência do Brasil.

Eu devo essa vitória a cada um e a cada uma de vocês. Por isso, ontem [em manifestação no mesmo local] fiquei emocionado e quero pedir para, outra vez, cantarem o Hino da Independência para eles saberem que nós não cabemos no quintal de ninguém, disse.

Eu aprendi, neste segundo turno, a grande lição da minha vida. Quando o governante não sabe o que fazer, ele pergunta ao seu povo que o seu povo saberá ensinar o que ele tem que fazer, acrescentou.

. O presidente agradeceu novamente o deputado federal André Janones (Rede-MG) por ter coordenado uma campanha nas redes sociais de apoio à sua reeleição e comandado o canal no whatsapp Exército do Lula, decisivo na disputa eleitoral.

O nosso exército teve um papel muito importante nesse segundo turno. Agora, você [dirigindo-se ao deputado André Janones] vai ter que assumir um compromisso com esse povo. Que a gente ganhou a primeira batalha. O exército não pode dispersar. O exército vai ter que continuar, afirmou Lula.