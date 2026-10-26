Novo canal de umidade leva chuvas ao Norte, Centro-Oeste e Nordeste

O avanço de uma frente fria pela costa brasileira e a formação de um novo canal de umidade favorecem, nesta segunda-feira (26), o retorno das chuvas a áreas do Norte, Centro-Oeste e Nordeste, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Um aviso amarelo de perigo potencial para tempestade vigora para uma área que se estende do oeste do Amazonas, passando por grande parte do Centro-Oeste do país, até o litoral entre o centro-sul baiano e o norte do Paraná.

A temperatura mínima, nas capitais, será de 21°C, em Rio Branco, e a máxima chega a 38°C, em Palmas.

Os termômetros marcam temperatura mínima, entre as capitais, de 22°C, em João Pessoa, e máxima de 39°C, em Teresina.

A temperatura fica amena em Campo Grande, que registra a mínima de 18°C entre as capitais. A máxima será de 32°C em Goiânia.

Nas capitais da região, os termômetros variam entra a mínima de 11°C, em São Paulo, e a máxima de 27°C, em Belo Horizonte.

. Uma massa de ar seco e frio que chega à região derruba as temperaturas, que nas capitais varia entre a mínima de 8°C, em Curitiba, e a máxima de 19°C, em Porto Alegre.