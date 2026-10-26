Votação de Lula é a maior já recebida por um presidenciável no país

Veja as maiores votações dos candidatos eleitos no país desde 1989, primeira eleição direta para a Presidência na redemocratização.2026
Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 64.256.232 votos2022
Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 60.345.999 votos2006
Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 58.295.042 votos2018
Jair Bolsonaro (PSL): 57.797.847 votos2010
Dilma Rousseff (PT): 55.752.529 votos2014
Dilma Rousseff (PT): 54.501.118 votos2002
Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 52.793.364 votos1998
Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 35.936.916 votos1989
Fernando Collor (PRN): 35.090.206 votos1994
Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 34.377.829 votosDas dez eleições presidenciais após a redemocratização, apenas 1994 e 1998 foram decididas no primeiro turno.
Evolução do eleitoradoOs números resultantes das urnas mostram crescimento do eleitorado brasileiro. Em 1989, o país tinha pouco mais de 82 milhões de eleitores. O contingente cresceu ano a ano até alcançar mais de 158 milhões em 2026.
Como houve o aumento do eleitorado, o recorde de votos recebidos por Lula nesse domingo não representa a maior vitória em termos de votos válidos. Lula conquistou 51,79% da preferência do eleitorado. O recorde pertence à primeira eleição do petista, em 2002, quando derrotou José Serra (PSDB) com 61,27% dos votos válidos.
Veja os maiores percentuais de votos válidos recebidos pelos vencedores:2002
Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 61,27%2006
Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 60,83%2010
Dilma Rousseff (PT): 56,05%2018
Jair Bolsonaro (PSL): 55,13%1994
Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 54,28%1998
Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 53,06%1989
Fernando Collor (PRN): 53,03%2026
Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 51,79%2014
Dilma Rousseff (PT): 51,64%2022
Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 50,90%O próximo mandato de Lula começa em 5 de janeiro de 2027.