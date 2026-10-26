Votação de Lula é a maior já recebida por um presidenciável no país

Ao terminar o segundo turno da eleição presidencial com 64.256.232 votos neste domingo (25), o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conquistou a maior votação já obtida por um presidenciável na história do país.

Veja as maiores votações dos candidatos eleitos no país desde 1989, primeira eleição direta para a Presidência na redemocratização.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 64.256.232 votos

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 60.345.999 votos

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 58.295.042 votos

Jair Bolsonaro (PSL): 57.797.847 votos

Dilma Rousseff (PT): 55.752.529 votos

Dilma Rousseff (PT): 54.501.118 votos

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 52.793.364 votos

Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 35.936.916 votos

Fernando Collor (PRN): 35.090.206 votos

Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 34.377.829 votos

Evolução do eleitorado

Como houve o aumento do eleitorado, o recorde de votos recebidos por Lula nesse domingo não representa a maior vitória em termos de votos válidos. Lula conquistou 51,79% da preferência do eleitorado. O recorde pertence à primeira eleição do petista, em 2002, quando derrotou José Serra (PSDB) com 61,27% dos votos válidos.

Veja os maiores percentuais de votos válidos recebidos pelos vencedores:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 61,27%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 60,83%

Dilma Rousseff (PT): 56,05%

Jair Bolsonaro (PSL): 55,13%

Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 54,28%

Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 53,06%

Fernando Collor (PRN): 53,03%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 51,79%

Dilma Rousseff (PT): 51,64%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 50,90%



