PM registra 7 ocorrências e 6 detidos até o meio-dia de domingo em SP

Um eleitor foi flagrado por mesárias, na cidade de São Paulo, fotografando a urna eletrônica. A imagem foi apagada, e os envolvidos foram encaminhados a um Distrito Policial para a elaboração de termo circunstanciado.
Em São Caetano do Sul, a PM foi acionada após uma eleitora ser identificada utilizando um aparelho celular na cabine de votação. Também por fotografar a urna eletrônica, outra pessoa foi levada a um Distrito Policial no bairro Rochdale, em Osasco.
Em Marília, policiais militares atenderam a uma ocorrência de desacato envolvendo um mesário.
Operação especial
Durante o segundo turno das eleições, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) implantou uma operação especial, mobilizando as polícias Civil e Militar para o policiamento preventivo, a proteção dos locais de votação e o atendimento às ocorrências em todos os 645 municípios paulistas.
A atuação incluiu a segurança de cartórios e postos de atendimento eleitoral desde quinta-feira (22). No sábado (24), foi realizada a escolta e a guarda das urnas eletrônicas. No domingo (25), o policiamento foi intensificado desde as 6h nas imediações dos locais de votação.
Após o encerramento da votação, houve a continuidade do apoio à Justiça Eleitoral, com a segurança dos locais de apuração e a escolta das urnas e das mídias de resultados.