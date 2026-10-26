Segundo turno das eleições registra menor abstenção em 20 anos

Em termos percentuais, no primeiro turno 21,08% dos eleitores aptos a votar preferiram não ir às urnas no último dia 4. Já neste domingo (25), o número de ausentes caiu 19,22% dos 158.745.502.

De acordo com os dados da Justiça Eleitoral, o maior percentual de abstenções ontem foi registrado entre os eleitores no exterior, que somaram 58,37% do total de eleitores aptos a votar em outros países. Nos estados brasileiros, o Acre registrou a maior abstenção (26,08%).

Abstenção nas eleições

Enquanto o primeiro turno das eleições gerais deste ano registrou recorde de abstenções, os dados mostram que o segundo turno teve o menor percentual dos últimos 20 anos. Na eleição de 2006, o percentual de ausências no segundo turno chegou a 18,99%.

Quando considerados os primeiros turnos, em 1994, quando as eleições foram resolvidas em um turno, o percentual de abstenção foi de 17,77%.

Brancos e nulos

Além da queda nas ausências, este segundo turno também registrou diminuição no número de votos brancos e nulos.

Ao todo 1.430.496 eleitores votaram em branco, o equivalente a 1,12%. No primeiro turno foram 2.300.798 votos em branco (1,84%).

Já os nulos neste segundo turno somaram 2.723.305 votos, equivalente a 2,12% do total. No primeiro turno, foram 3.674.249 votos nulos, ou 2,93% do total.