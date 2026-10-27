PF investiga desvio de dinheiro em empresa de previdência de São Roque

A empresa São Roque Prev, responsável pela previdência social dos servidores da cidade de São Roque, no interior de São Paulo, é alvo, nesta terça-feira (27), de investigação da Polícia Federal por desvio de dinheiro.

A PF também cumpriu, nesta terça-feira (27), nove mandados de busca e apreensão na cidade de São Roque e também no estado de Pernambuco.