Zumbi, Finados e Proclamação: confira feriados nacionais de novembro

- 2 de novembro
(segunda-feira): Dia de Finados
- 15 de novembro
(domingo): Proclamação da República
- 20 de novembro
(sexta-feira): Dia Nacional da Consciência Negra
Dia de Finados
Comemoração de seguidores da Igreja Católica e cristãos de outras tradições, que também é conhecida como Dia dos Mortos. É celebrada como feriado no Brasil de acordo com a Lei Nº 10.607 de 19 de dezembro de 2002.
Proclamação da República
A Proclamação da República ocorreu em 15 de novembro de 1889, quando o marechal Deodoro da Fonseca saiu de sua casa no centro do Rio de Janeiro, próximo à Central do Brasil, para proclamar a República acompanhado por uma tropa de cerca de mil militares. É comemorado conforme Lei Nº 662, de 6 de abril de 1949. Marca a data da promulgação do Decreto 1 de 15 de novembro de 1889, que foi assinado por Deodoro da Fonseca.
Dia da Consciência Negra