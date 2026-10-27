Indígenas relatam violência após resultado das eleições

Segundo ela, lideranças locais relataram terem sido vítimas do crime.

Em um áudio no aplicativo whatsapp, um dos envolvidos teria dito que é preciso matar essas praga [sic] pela água. A denúncia também foi feita pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib).

A deputada acrescentou que os indígenas Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul já sofrem com o pouco acesso à água potável e dependem de caminhões pipa. E que contaminar esse recurso coloca em risco a vida dessa população.

, já que a denúncia está relacionada ao resultado das eleições.

Em uma nota conjunta, os ministérios dos Povos Indígenas (MPI), dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e da Igualdade Racial (MIR) também pediram as investigações do caso e acrescentaram que estão atuando em denúncias de violência contra comunidades quilombolas e povos de terreiro após o segundo turno das eleições.