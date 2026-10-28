Chuvas continuam favorecendo região do Matopiba no Nordeste

Nesta quarta-feira (28), chove em uma extensa área do Brasil que alcança desde o oeste e sul do Amazonas passando pelo Acre, Rondônia e centro-sul do Pará, também pela região do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, chamada de Matopiba, pelo Centro-Oeste do país, até parte do Sudeste.

No Nordeste do país, chove com trovoadas no centro e sul do Maranhão, em grande parte do Piauí e no noroeste e oeste da Bahia. Nas demais áreas do Maranhão e do Piauí, além do Recôncavo Baiano chove com intensidade, de forma isolada.

Já no setor oeste do Ceará e de Pernambuco e na região central da Bahia a possibilidade de chuva é menor, mas existe.

Os termômetros variam nas capitais entre a temperatura mínima de 22 graus Celsius (°C) e a máxima de 32 °C em Recife.

Na Região Norte, pancadas de chuva e trovoadas isoladas alcançam o leste do Acre, centro e sul do Amazonas, sul do Pará, Tocantins e Rondônia. Também chove de forma isolada nas demais áreas do Amazonas, no sudoeste de Roraima, no centro e oeste do Acre e no noroeste e centro do Pará.

Entre as capitais a temperatura varia da mínima de 20 °C em Rio Branco até a máxima de 38 °C em Boa Vista.

No Centro-Oeste brasileiro chove com trovoadas em praticamente toda a região. No extremo sul de Mato Grosso do Sul e na divisa com o Paraná as chuvas terão menos intensidade.

A temperatura mínima nas capitais será de 18 °C em Brasília e a máxima será de 30 °C.

Na Região Sudeste, as chuvas se concentram principalmente no oeste de Minas Gerais, Triângulo Mineiro e nas regiões central, oeste e norte de São Paulo. Também há previsão de chuvas isoladas no sul de Minas Gerais e na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Nas capitais a temperatura mínima registrada em São Paulo é de 16 °C. A máxima será em Belo Horizonte, onde os termômetros chegam a 28 °C.

No Sul do país, o sol aparece entre muitas nuvens, com possibilidade de chuvas isoladas à tarde no norte, oeste, sudoeste e centro do Paraná, no centro, oeste e litoral sul de Santa Catarina e no nordeste do Rio Grande do Sul.

Entre as capitais, a temperatura mínima será de 12 °C em Curitiba e a máxima de 23 °C em Porto Alegre.