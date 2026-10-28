Anvisa suspende propaganda enganosa de suplementos alimentares

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a propaganda dos suplementos alimentares em gotas Glifit e Glicofit, fabricados pela empresa Vita Nutriom Saúde & Bem Estar Ltda. A decisão foi publicada na Resolução-RE nº4224, de 26 de outubro de 2026

Em nota, a agência reguladora informou que

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Entre as alegações citadas pela agência estão O autêntico regulador de glicose; Controle rápido dos níveis de açúcar no sangue; Melhora a sensibilidade à insulina; Mantém o pâncreas limpo e funcional e Eliminando os picos de glicose.

Quem faz publicidade enganosa comete infração sanitária e pratica crime previsto no Código de Defesa do Consumidor, alertou a Anvisa.

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