MEC Idiomas inclui curso gratuito de coreano, com aulas e exercícios

MEC Idiomas, do Ministério da Educação (MEC).
O portal e o aplicativo do MEC Idiomas já disponibilizavam os cursos gratuitos de inglês e espanhol.O novo curso contará com atividades interativas, exercícios de escrita e pronúncia e aulas com vídeo, para ajudar os estudantes a avançarem gradualmente no idioma.
O MEC Idiomas é um portal e aplicativo gratuito de aprendizagem de línguas, com cursos organizados em etapas do nível básico ao avançado.
Em cada um dos idiomas oferecidos (inglês, espanhol e coreano), as aulas estão organizadas em seis níveis (A1 a C2), contendo de quatro a seis módulos por nível, cada um com 10 a 15 aulas. A plataforma disponibiliza cerca de 800 aulas.
Alfabeto hangulO coreano será o primeiro idioma do MEC Idiomas a utilizar um sistema de escrita diferente do alfabeto latino.
Por isso, um dos destaques é o aprendizado do hangul, o sistema de escrita oficial da língua coreana. O alfabeto é formado por 24 letras básicas: 14 consoantes e dez vogais. Combinadas, elas formam blocos que representam sílabas.
Na nova aba Letras, do MEC Idiomas, os estudantes poderão ouvir o som de cada letra, consultar sua romanização representação da pronúncia com caracteres latinos e acompanhar o próprio progresso.
Um guia apresentará o alfabeto passo a passo. Já as atividades de escrita orientarão a realização dos traços e oferecerão retorno imediato sobre os exercícios.
Sons e letras
A prática também envolverá a associação entre sons e letras. Em uma atividade, será possível ouvir um áudio e identificar a letra correspondente. Em outra, o estudante verá a letra na tela e escolherá, entre diferentes opções, o som adequado.
Os exercícios estarão disponíveis tanto na aba Letras quanto nas aulas de coreano.
Expressões do dia a dia
Além de conhecer e estudar o alfabeto, o usuário poderá praticar conversas cotidianas.As atividades pretendem simular situações reais de comunicação, para facilitar a aprendizagem
.
Em um dos exercícios, o estudante acompanhará uma conversa e escolherá a resposta mais adequada.
As alternativas apresentarão a escrita em coreano e a pronúncia, e o sistema explicará por que determinada resposta funciona naquele contexto.
Prática oral
Outro recurso será a prática oral. Os diálogos cotidianos permitirão acompanhar cada fala com áudio, pronúncia e significado, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada pessoa.
O estudante poderá ouvir uma frase, acompanhar sua pronúncia e repeti-la em voz alta, usando o microfone do dispositivo.
Caso não possa falar naquele momento, haverá a opção de continuar a aula sem realizar o exercício oral.
Aulas com vídeo
As aulas com vídeo também integrarão a experiência de aprendizagem. Nelas, expressões em coreano serão apresentadas com a romanização e a tradução em português.
A narração explicará o uso das expressões, com legendas que poderão ser ativadas ou desativadas.
MEC Idiomas
Os estudantes têm acesso às seguintes ferramentas:
- teste de proficiência;
- trilha de aprendizagem (aula e reforço);
- teste ao fim dos módulos;
- recurso de fala e prática;
- agente de Inteligência Artificial para dúvidas e prática de conversação.
De acordo com o Ministério da Educação (MEC), atualmente, são mais de 774 mil matrículas ativas em inglês e espanhol.
Desse total, 581.705 são em língua inglesa, o equivalente a 75,1%, e 192.996 em espanhol, que correspondem a 24,9%.
Os usuários de 18 a 34 anos representam 60,5% das matrículas, com maior concentração na faixa dos 25 aos 34 anos.